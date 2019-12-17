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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

OLAY YERİ

Trafik Kazası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Çakal Motosiklet Sürücüsü 

-POLİSLER
-KAZA YAPAN ARAÇLAR
-JANDARMA
-KALABALIK

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 9’uncu kilometresinde yaşandı. Eyyüp A. yönetimindeki 6 K 1565 plakalı yolcu minibüsü, İsmail Hamur yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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