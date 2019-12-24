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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - SAMSUN

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - SAMSUN

- Samsun Ankara kara yolu Memduhiye Mahallesi - Devrilen kamyonet - Kaza bölgesinde temizlik yapan işçiler Samsun 'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Havza ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.İsmet Trabzon'un (60) kullandığı 55 ACG 252 plakalı minibüs, Samsun - Ankara kara yolunun Memduhiye Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden Mevlüt Ertan (28) idaresindeki 55 AYR 60 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasası koptu.Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sevilay Trabzon (22) ve Taha Öztürk (18) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Gesi 

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