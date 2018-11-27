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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - BOLU

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - BOLU

- Olay yerinden detaylar - Yaralıların ambulansa taşınması Bolu 'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralıBOLU (AA) - Bolu ’da, minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 kara yolundan İstanbul istikametine seyreden Ali Yılman idaresindeki 14 ER 995 plakalı minibüs, Mustafa Alemdar yönetimindeki 14 KR 266 plakalı kamyonet ile Saraycık köyü Kartalkaya Kayak Merkezi kavşağında çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle yan yatan minibüsün sürücüsü ve araçtaki Bekir Çolakvermiş ile kamyonette yolcu olarak bulunan İsmail Efe yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Trol 

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