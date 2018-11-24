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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Kazaya karışan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi TEM Otoyolu Güney Yanyol ile 1987 Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 1987 Sokağa giriş yapmak isteyen Selahattin A. idaresindeki 41 UM 386 plakalı kamyon ile Hakan Ş. yönetimindeki 34 LAP 116 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücü Hakan Ş. ve aynı araç içerisinde bulunan Bülent Y., Nermin Y, ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kamyon sürücüsü Selahattin A. ifadesi alınmak üzere Mutlukent Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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