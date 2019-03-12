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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Minibüs iki otomobile çarptı: 21 yaralı - ISPARTA

Minibüs iki otomobile çarptı: 21 yaralı - ISPARTA

- Minibüs iki otomobile çarptı - 21 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay Isparta 'da minibüs iki otomobile çarptı: 21 yaralıISPARTA (AA) - Isparta 'da bir minibüsün yol kenarında duran iki otomobile çarpması sonucu 21 kişi yaralandı.A.B. idaresindeki 68 ED 449 plakalı minibüs, Süleyman Demirel Üniversitesi Kavşağı'nda yol kenarında duran iki otomobile çarptı.Kazada 21 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hastane Sparta 

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