Minibüs halk otobüsüyle çarpıştı: 6 yaralı Haberi

-kaza sonrası detaylar

-Yaralıların hastaneye sedye ile taşınması

-Detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan 63 H 0207 plakalı halk otobüsüne iddiaya göre, arkasından gelen S.E. yönetimindeki 63 N 5176 plakalı minibüs çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

