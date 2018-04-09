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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Minibüs halk otobüsüyle çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs halk otobüsüyle çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs halk otobüsüyle çarpıştı: 6 yaralı

Hastane Trafik Kazası Halk Otobüsü Sağlık Ekipleri 

-kaza sonrası detaylar
-Yaralıların hastaneye sedye ile taşınması
-Detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan 63 H 0207 plakalı halk otobüsüne iddiaya göre, arkasından gelen S.E. yönetimindeki 63 N 5176 plakalı minibüs çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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