Minibüs fareleri kamerada Haberi

-hırsızların görüntüleri

-hırsızlık anlarından görüntü

-detaylar



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da duraklarda bulunan yolcu minibüslerine girerek bozuk para ve değerli eşyaları çalan zanlılar güvenlik kamerası ile yakalandı. Bartın’da Kemerköprü meydanında bulunan duraklardaki yolcu minibüslerinde hırsızlık yapıldığı yönündeki şikayetlerin gelmesi üzerine harekete geçen Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden eşkallerini belirlediği şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların kimlik bilgilerine ulaşan emniyet güçleri D.T. ve C.T. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise; "Bartın polisimizin asayiş olaylarında yapmış olduğu hizmetlerde sonuca gitmesi için önem arz eden unsurlardan bir tanesinin de güvenlik kamerası olduğunu bu olayda bir kez daha gördük ilimizdeki güvenlik kamerası sayımızın artışı ile suç meydana gelmeden önce önleme ve alınan önleyici tedbirler rağmen Suç meydana gelmiş ise faillerin en kısa sürede tespit edilip yakalanarak Bartın halkının mağduriyetini giderebilmek bizim esas önceliğimizdir. Bu nedenle Bartın yaşayan ve Bartın'a gönül veren tüm vatandaşlarımızı güvenlik kamerası taktırmaları konusunda katılımlarını bekliyoruz. Kamera taktırma seferberliğine katılım sağlamalarını tüm vatandaşlarımızdan bekliyor, güvenlik kameraları taktırmaları konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

