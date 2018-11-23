Minibüs devrildi: 1 ölü, 26 yaralı (2) - ANTALYA

- Olay yeri Antalya 'da minibüs devrildi: 1 ölü, 26 yaralı - Akseki - Manavgat kara yolunda Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, yaralanan 26 kişi hastanelere kaldırıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.Şanlıurfa'dan Antalya 'ya Suriyeli işçileri taşıyan 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki - Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkisinde devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre, bir kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.