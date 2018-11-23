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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Minibüs devrildi (1) - ANTALYA

Minibüs devrildi (1) - ANTALYA

- Olay yeri - Ekipler Antalya 'da minibüs devrildi - Akseki - Manavgat kara yolunda Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre yaralanan 26 kişi hastanelere kaldırıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.Şanlıurfa'dan Antalya 'ya Suriyeli işçileri taşıyan 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki - Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkisinde devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastane 

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