Minibüs, bozulan aracı iten adamın ayağını ezdi

-Adamın aracını itmesi

-Minibüsün ayağını ezmesi

-Tepki göstermesi

-Minibüsün geri manevra yapması

-Adamın şaşkınlık yaşaması

-Ayağını tutması



( İSTANBUL - ÖZEL)- Esenyurt’ta bozulan aracını iten adamın ayağını minibüs ezdi İSTANBUL



- Esenyurt’ta cadde üzerinde bozulan hafif ticari aracını iten adamın ayağını minibüs ezdi. Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan olayda, ayağı ezilen adam bir anlık şaşkınlık yaşadı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir sürücü hafif ticari aracıyla seyrettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aracı bozuldu. Bunun üzerine inen adam aracını iterek yol kenarına çekmek istedi. O esnada seyreden minibüs adamın ayağını ezdi. Ayağını lastiğin altına girdiğini fark eden adam bağırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine minibüs sürücüsü geri manevra yaparak yoluna devam etti. Adamın şaşkınlık yaşadığı o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

