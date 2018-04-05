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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Minibüs bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - ÇORUM

Minibüs bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - ÇORUM

- Olay yeri - Hastaneden detay görüntü Çorum 'da minibüs bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralıÇORUM (AA) - Çorum 'da minibüsün bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Ahmet Döneli'nin kullandığı 06 CCF 75 plakalı minibüs, Çorum - Samsun karayolunun 20'nci kilometresinde refüjdeki bariyerlere çarptı.Sürücü Döneli kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve ağır yaralanan Ali Tezel ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Döneli'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Hastane Cenaze 

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