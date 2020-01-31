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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Minibüs alev alev yandı

Minibüs alev alev yandı

minibüsün alev alev yanması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu Yangın Tüpü Yangına Müdahale 


- Sancaktepe Paşaköy yolunda bir minibüste yangın çıktı. Vatandaşlar yangın tüpüyle yanan minibüse müdahale etmeye çalışırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Sancaktepe Paşaköy yolunda bu akşam saatlerinde meydana geldi. Minibüs seyir halindeyken birden alev aldı. Vatandaşlar yangın tüpüyle yangına müdahale etmek isterken alev alev yanan minibüs cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaş yangını çekerken bir taraftan olayı anlattı. Öte yandan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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