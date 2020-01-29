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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüs alev alev böyle yandı

Minibüs alev alev böyle yandı

YANGIN ANI

İlk Müdahale Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-YANGINA TÜPLE MÜDAHALE
-YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE
-RÖPORTAJ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsü alev alev yandı. Yangın anında yaşanan panik kameraya yansıdı.Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde park halinde bulunan 59 M 5153 plakalı şehir içi yolcu minibüsünün ön kısmından dumanlar yükseldi. Alev alev yanan minibüse ilk müdahale, yangın tüpüyle Yiğit Polis Merkez Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek tamamen söndürdü. Yanan minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın anı ise kameralara yansıdı
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