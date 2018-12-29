- Minbüç sınırına askeri sevkiyat



- Türkiye’nin Fırat’ın Doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında Münbiç sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Münbiç sınırına seyir eden tırların üzerindeki tanklar, Cerablus kırsalında görüntülendi Suriye’nin Cerablus ile Münbiç kenti sınırındaki Dedat Bölgesine Türk Silahlı birliklerine ait tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden yola çıkan tank ve zırhlı araçlar, Karkamış Sınır Kapısından girerek, bölgeye seyir ediyor. Cerablus kırsalında görüntülenen yaklaşık 10 araçlık askeri konvoyun, Dedat’ta bulunan üs bölgesine doğru seyir ettiği öğrenildi.

