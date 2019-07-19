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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Minareden düşen yavru leylek için imam ve itfaiye seferber oldu İzle

Minareden düşen yavru leylek için imam ve itfaiye seferber oldu İzle

ekiplerin çalışmalarından detaylar

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İtfaiye Merdiveni Mahsur Kaldı Cami Minaresi Harekete Geç Leylek Yuvası 


- Çorum’da cami minaresinde bulunan leylek yuvasının içindeki yavru ile birlikte kubbenin üzerine düştü. İmam ve itfaiye ekipleri yavru leyleği kurtarmak için harekete geçti. Olay, Güney Köy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güney köy cami imamı Halil İbrahim Akman, minarede bulunan leylek yuvasının içindeki yavru leylekle birlikte kubbenin üzerine düştüğünü gördü. İmam Akman iki gün boyunca kendi imkanları ile leylek yavrusunu kurtarmaya çalıştı. Yavruya bir türlü ulaşamayan Akman Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü arayarak yardım istedi. İhbarı üzerine itfaiye ekipleri köye gitti. İtfaiye ekipleri mahsur kalan leylek yavrusunu kurtarmak için itfaiye merdivenini caminin kubbesine uzattı ve iki görevli kubbeye çıktı. Bu esnada leylek yavrusu görevlilerden korkarak bir anda kanat çırpmaya başladı ve havalandı. Leylek yavrusunun uçarak uzaklaşmasının ardından itfaiye ekibi de köyden ayrıldı. Köy imamı Halil İbrahim Akman, leylek yavrusunun iki gündür kubbede aç susuz mahsur kaldığını belirterek, ölmesinden endişe ettiğini ve itfaiyeye haber verdiğini ifade etti.

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