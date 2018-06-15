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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Minareden çocuklara bayram şekeri - BİLECİK İzle

Minareden çocuklara bayram şekeri - BİLECİK İzle

- Cami minaresinin genel ve detay görüntüsü - Minareden şeker dağıtılmasından görüntüler - Çocuklardan detaylar - Belediye Başkanı Nihat Can'ın gazetecilere yaptığı açıklamaMinareden çocuklara bayram şekeriBİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi Osmanlı'nın son zamanlarında gerçekleştirilen minare şerefesinden çocuklara sepetle şeker sarkıtma geleneği gerçekleştirildi.
Şerifpaşa Camisi'nde temsili Hacivat ve Karagöz eşliğinde sarkıtılan sepetle, çocuklara şeker dağıtıldı.Belediye Başkanı Nihat Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin 700 yıllık bir Osmanlı geleneği olduğunu aktararak, şöyle konuştu:''Diriliş ve kuruluşun şehri Bilecik diyoruz, dolayısıyla Osmanlı diyoruz. Bu geleneğimizi devam ettirmek için 2 yıldan beri devam eden bu süreçte arkadaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Çocuklarımızla beraber bayramın geldiğini onlara bildirmek beyan etmek, tabi eskiden şey yoktu televizyon, basın yok. Basın neydi işte böyle duyurularla camilerden bu şekilde çocuklarımıza bayramın geldiğini belirtmek ve onlara hissettirmek bayramı yaşatmak dolayısıyla bu geleneği inşallah var olduğumuz sürece devam ettireceğiz.''

Televizyon Bild Efes Bayram Şekeri Allah 

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