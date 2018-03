Mina Başaran ve iki arkadaşı son yolculuğuna uğurlandı

-Katılanlar

-Cenaze

-Bakandan görüntü

-Kılıçdaroğlu'ndan detay

-Havadan çekilen görüntüler



( İSTANBUL -EK) - Baba Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu - Burcu Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı eşinin şalını bir an olsun bırakmadı - Genç kızın tabutuna nişanlısı tarafından pembe güllerle kaplı üzerinde "Murty'n" yazılı çiçek buketi konuldu - Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı İSTANBUL



- İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğan Urfalı Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, iİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye katıldı.

Öte yandan cami avlusu adeta dolup taşArken, kalabalık havadan görüntülendi. İran'da düşen jette hayatını kaybeden üç arkadaş Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğan Urfalı için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran, Babası Hüseyin Başaran kardeşi Can Başaran, nişanlısı Murat Gezer, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan Urfalı'nın ailesi,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski başbakanlardan Mesut Ylımaz, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş ve çok sayıda tanınmış isim ve sevenleri katıldı.

Mina Başaran'ın tabutunun üzerine nişanlısı tarafından pembe güllerle kaplı "Murty'n" yazılı çiçek buketi konuldu. Baba Hüseyin Başaran ve anne Beril Başaran , gözyaşlarına boğulurken, Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Burcu Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı ise eşinin şalının bir an olsun boynundan çıkarmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evlatlarını kaybeden yakınlarına başsağlığı diledi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Bu sırada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü. Cenazeler omuzlarda cenaza aracına konuldu. Ardından Mina Başaran'ın naaşı Göktürk Mezarlığı'na , Sinem Akay'ın ve Burcu Gündoğan Urfalı'nın cenazeleri ise Edirnekapı Mezarılğı'na defnedilmek üzere götürüldü. Cenazeye katılan kalabalık havadan görüntülendi Öte yandan hayatını kaybedenlere son görevi yapmak üzere camiye gelenler cami avlusuna sığmadı. Cenaze namazına katılan kalabalık havadan görüntülendi. Görüntülerde cami avlusu ve etrafındaki kalabalık görülüyor.