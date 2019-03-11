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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'den duygusal gazete ilanı İzle

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'den duygusal gazete ilanı İzle

Gazete ilanları

Gazete İlanı İran Tarım 

--ARŞİV-
-Cenazeden görüntüler

( İSTANBUL )- "Sen, yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin" İSTANBUL

- İran'da geçen yıl düşen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ölümünün birinci yıl dönümünde nişanlısı Murat Gezer gazetelere duygusal bir ilan verdi. Gezer ilanda,” Bugün,sen gideli birinci senemiz. Sen, yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım” ifadelerini kullandı. İran'da geçen yıl Mart ayında meydana gelen 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasının üzerinden bir yıl geçti. Jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ölümünün birinci yıl dönümünde nişanlısı Murat Gezer ve ailesi gazetelere duygulandıran bir ilan verdi. “Sen, yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin” Murat Gezer, ” Minik kalpli meleğim, Bugün,sen gideli birinci senemiz. Sen, yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım. Murty'n” ifadelerini kullandı. “Canımız Mina'mız, bize yaşattığın güzellikler için sana sonsuz teşekkürler” Başaran ailesi ise," Canımız Mina'mız, bize yaşattığın güzellikler için sana sonsuz teşekkürler. Hep içimizde, hep bizimlesin. Sen ve yol arkadaşların, anılarımızın en güzel yerinde yaşamaya devam edecek” dedi.

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