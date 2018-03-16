Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Mina Başaran'ın mezarı gül ve çiçeklerle donatıldı

Mina Başaran'ın mezarı gül ve çiçeklerle donatıldı

Mezarından görüntü

Cenaze İran Cenaze Namazı Irak 

-Çiçeklerden görüntü
-Ziyaretçi
-Genel detay

( İSTANBUL )- Nişanlısı mezarının üstüne büyük kalpli gül demeti koydu İSTANBUL

- İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, dün ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları içerisinde Göktürk Mezarlığı toprağa verilmişti. Bugün de Başaran'ın kabri gül ve çiçeklerle donatıldı. Nişanlısı Murat Başaran'ın da büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.
İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, dün kılınan cenaze namazının ardından ailesi, nişanlısı ve sevenleri tarafından gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. Bugünde Göktürk Mezarlığı'nda bulunan kabri güller ve çiçeklerle donatıldı. Başaranın kabri sevenleri tarafından ziyaret edildi. Dün kendi elleriyle nişanlısını toprağa veren Murat Gezer'inde mezarı üzerine büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.
Öte yandan çok sayıda kişi de mezarlığa gelerek dua etti. (ZA-EY
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı