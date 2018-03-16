Mina Başaran'ın mezarı gül ve çiçeklerle donatıldı

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( İSTANBUL )- Nişanlısı mezarının üstüne büyük kalpli gül demeti koydu İSTANBUL



- İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, dün ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları içerisinde Göktürk Mezarlığı toprağa verilmişti. Bugün de Başaran'ın kabri gül ve çiçeklerle donatıldı. Nişanlısı Murat Başaran'ın da büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, dün kılınan cenaze namazının ardından ailesi, nişanlısı ve sevenleri tarafından gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. Bugünde Göktürk Mezarlığı'nda bulunan kabri güller ve çiçeklerle donatıldı. Başaranın kabri sevenleri tarafından ziyaret edildi. Dün kendi elleriyle nişanlısını toprağa veren Murat Gezer'inde mezarı üzerine büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

Öte yandan çok sayıda kişi de mezarlığa gelerek dua etti. (ZA-EY

