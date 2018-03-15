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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mina Başaran defnedildi

Mina Başaran defnedildi

Cenazenin mezarlığa gelişi

Cenaze İran Cenaze Namazı 

-Nişanlısının tabutu taşıması
-Nişanlısı ve kardeşlinin defnetmesi
-Babası, nişanlısı ve yakınlarının ağlaması

( İSTANBUL )-Nişanlısı ve kardeşi Başaran'ı mezarın içine girerek defnetti İSTANBUL

- İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran gözyaşları içerisinde toprağa defnedildi. Nişanlısı Murat Gezer ve kardeşi Can Başaran mezarlığın içine girerek Başaran'ı defnederken, yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran kılınan cenaze namazının ardından Göktürk Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazesi mezarlığa getirilen Başaran’ın tabutu, gözyaşları içindeki nişanlısı Murat Gezer ve yakınları tarafından taşındı. Mezarlıkta okunan duaların ardından Başaran’ın cansız bedeni defnedildi. Kazılan mezarlığın içine giren nişanlısı ve kardeşi, Başaran’ı toprağa verdi. Bu sırada başta Başaran’ın babası Hüseyin Başaran ve nişanlısı Murat Gezer olmak üzere yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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