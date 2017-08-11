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11 Ağustos 2017 Cuma günü yayınlandı
Mimarlar Odası, gerçeği yazan A Haber'e cephe aldı

Mimarlar Odası, gerçeği yazan A Haber'e cephe aldı

A Haber'in Mimarlar Odası hakkında dev projelere karşı çıktığı ve sivil toplum kuruluşundan çok muhalefet partisi gibi hareket ettiği haberi Mimarlar Odası'nı rahatsız etti. Gerçekleri hazmedemeyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, A Haber'e dava açtı.

A Haber Mimarlar Odası 


Mimarlar Odası A Haber'e dava açtı. Davanın nedeni oda hakkında yapılan eleştiriler. Haberde mimarlar odasının türkiye'nin dev projelere karşı çıktığı, sivil toplum kuruluşundan çok muhalefet partisi gibi hareket ettiği yazıyor. yani göz önünde yaşananları anlatıyor haber. işte bu haber mimarlar odası ankara şubesi'ni rahatsız etti..
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