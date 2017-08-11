Mimarlar Odası, gerçeği yazan A Haber'e cephe aldı



Mimarlar Odası A Haber'e dava açtı. Davanın nedeni oda hakkında yapılan eleştiriler. Haberde mimarlar odasının türkiye'nin dev projelere karşı çıktığı, sivil toplum kuruluşundan çok muhalefet partisi gibi hareket ettiği yazıyor. yani göz önünde yaşananları anlatıyor haber. işte bu haber mimarlar odası ankara şubesi'ni rahatsız etti..

