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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eseri’ Selimiye’ye ziyaretçi akını Haberi

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eseri’ Selimiye’ye ziyaretçi akını Haberi

Selimiye Camii'nden detaylar

Atmosfer Yabancı Turist Bayram Tatili İslam Mimari 

-vatandaşın açıklamaları
-genel ve detaylar

( EDİRNE -ÖZEL) EDİRNE

- Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği muhteşem mabet Selimiye Camii, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğruyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, Osmanlı-İslam mimarisinin zirvesi Selimiye Camii, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Edirne’yi ziyaret eden binlerce yerli ve yabancı turist, Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği eşsiz camiyi ziyaret etmeden şehirden ayrılmıyor. Hem ihtişamı hem de manevi atmosferi ile muhakkak ziyaret edilmesi ve görülmesi bir yer olduğunu dile getiren Gökhan Açar, “İstanbul’dan geliyoruz. Kesinlikle mükemmel bir görüntüsü var. Hayran kaldık” dedi.

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