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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Mimar Sinan’ın tekniği Karacasulu ustalarla yaşatılıyor

Mimar Sinan’ın tekniği Karacasulu ustalarla yaşatılıyor

-çömlek ustası rop

Teknoloji Kubbe Ek Yerleştirme 

--genel ve detay görüntüler

( AYDIN ) - AYDIN

- Mimar Sinan’ın uyguladığı tekniklerden biri olarak bilinen kubbeli camilerde akustiği güçlendirmek için kubbe içine çömlek yerleştirme tekniği gelişen teknolojiye karşın uygulanmaya devam ediliyor. Kubbe içine yerleştirilen ve özel ölçülere sahip küpler Karacasulu çömlek ustalarının ellerinde hayat buluyor. Mimar Sinan’ın yaptığı camilerde akustiği arttırmak için uyguladığı kubbe içine toprak küp yerleştirme yöntemi gelişen teknolojiye rağmen bugün yapılan camilerde de uygulanmaya devam ediliyor. Camilerde imamın ve müezzinin sesinin daha da artarak caminin içinde aynı oranda yayılmasını sağlayan bu yönteme Mimar Sinan’ın yaptığı pek çok camide rastlanıldığı kaydediliyor. Günümüzde yapılan kubbeli camilerde de bu yöntem sayesinde akustiği doğal bir şekilde arttırmak hedeflenirken günümüzde bu küpler Aydın’ın Karacasu ilçesinde çömlek işletmesi sahibi Hüseyin Kocabıyık tarafından özel sipariş üzerine yapılıyor. Özellikle Antalya’dan bu yönde siparişlerin geldiğini ifade den Kocabıyık, çok fazla sayıda sipariş almamasına karşılık tarihsel bir önemi olan tekniğe katkı sağlamak adına siparişleri geri çevirmediğini ifade etti.
Karacasu küplerinin asırlar sonra bu camilerde rastlanacağını bunun onur ve gurur verdiğini ifade eden Kocabıyık, bunun her şeyden önemli olduğunu dile getirdi. Kocabıyık, küplere tarih ve Karacasu adını yazmayı ihmal etmediğini kaydetti.
Bu küpler sayesinde sesin daha canlı, daha net, daha hoş yayıldığını ifade eden Kocabıyık, “Belirli bir ölçüsü bulunuyor. 40-50 cm arasında boy, ağız genişliği de 15-20 cm arasında. Cami kubbesine akustiği güçlendirmek için yerleştiriliyor. İnce uzun, özel bir ölçüsü var. Ustalarda bunu yarıya kadar kubbelere yerleştiriyorlar. Ses bu sayede caminin içinde aynı oranda yayılıyor” dedi.
(ÖD-OD)
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