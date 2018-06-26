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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde korkutan yangın Haberi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde korkutan yangın Haberi

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Çatı Katı Yangına Müdahale Trol 

-Yangına müdahale
-Öğrencilerin okulu boşaltması
-Çalışmaları görüntüleyen meraklı vatandaşlar
-Genel detaylar

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin çatı katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Tadilat esnasında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Beyoğlu, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çatısında çıkan yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 14.00 sıralarında çatıdan dumanlar yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan Beyoğlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin çatısında meydana gelen yangının tadilat esnasında çıktığı iddia edildi. Yangının çıkış nedeninin itfaiye tarafından tutulacak raporla ortaya çıkacağı belirtildi. Ekiplerin yangınla ilgili çalışması sürüyor.
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