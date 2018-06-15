- Milyonlar Kabe’de bayram namazında buluştu İzle

-Mekke’den görüntü

-Sokaklardan görüntü

-Caddedeki kalabalıklar



( MEKKE ) MEKKE



- Milyonlarca Müslüman, bayram namazı için Kabe’de buluştu. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayında ibadet ve ziyaret için kutsal topraklarda geçiren Milyonlarca Müslüman bu sabah Kabe’de bayram namazında buluştu. Kalabalık sokaklara taştı, yaklaşık 2.5 milyon kişinin olduğu Mekke-i Mükerreme şehrinde Umreciler bu sabah Kabe’de bayram namazında bir araya geldi. Harem-i Şerif’e çıkan onlarca caddede yollara seccadeleri koyup Kabe imamına uyan yüzbinlerce Müslüman, hep bir ağızdan teşrik tekbirleri getirdiler. Binlerce Türk umre ziyaretçisi de Ramazan-ı Şerif’in özellikle son 15 gününü Mekke-i Mükerreme’de geçiriyor.

