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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis cezası İzle

Milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis cezası İzle

Hükümlünün diğer hükümlülerle getirilmesi

Hükümlüler Güvenlik Kamerası Harekete Geç Uyuşturucu Bağımlısı Basın Mensupları 

-Hükümlünün tepki göstermesi
-Hükmülünün araca bindirilmesi
-Arşiv- Güvenlik Kamerası

( ADANA ).- Adana'da 2007 yılında ölen babasından 2 milyon lira miras kalan ancak kısa sürede mirası bitirip hırsızlık yapan genç 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. ADANA

- Adana'da 2007 yılında ölen babasından 2 milyon lira miras kalan ancak kısa sürede mirası bitirip hırsızlık yapan genç 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Vedat Dolakay Hal Kompleksi içerisinde Fatih Ekin'in kamyonetinden 2 akü, Cumali Pamuk isimli şahsa ait araçtan 1, Masum Dağ'a ait çekiciden ise 2 akü çalındı. Şahıslar arabalarının akülerinin olmadığını fark edince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. Hırsızlık dedektifleri yapılan başvurular üzerine hale giderek akülerin çalındığı yerde araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Polis izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını daha önce de hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan ancak son zamanlarda hırsızlık yapmayan Ziya Gökhan Atalan (21) olduğunu saptadı. Polis şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve atık kağıt toplayarak geçimini sağladığını belirledi. Bu tespitlerin ardından zanlıyı yakalamak için harekete geçen polis, kısa sürede zanlıyı hırsızlık yaptığı yere yakın bir yerde Yeşiloba Mahallesi'nde yakaladı. Polis zanlıyı yakalayınca uzun süredir hırsızlık yapmadığını neden tekrar hırsızlık yapmaya başladığını sordu. Zanlının polise babası Ziya Atalan'ın 2007 yılında öldüğünü, 2017 yılında babasından kalan arsaların olduğunun ortaya çıktığını ve kendisine 2 milyon lira miras kaldığını ancak o mirası da bitirdiğini söylediği ileri sürüldü. Zanlının yakınlarının da miras kaldığını doğruladığı ancak zanlının mirası 9 ay gibi kısa sürede uyuşturucu kullanarak ve bazı kişilere kaptırarak bitirdiğini söylediği öne sürüldü. Atalan, poliste ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı. 18 Eylül günü tutuklanan Atalan, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Atalan'ın başka hırsızlık olaylarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası onandığı için aranması çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada milyoner hırsız yakalandı. Atalan emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Ziya Gökhan Atalan burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Atalan daha sonra adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.
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