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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Milli ve manevi değerleri yaşayan okul

Milli ve manevi değerleri yaşayan okul

Okul dışı sadaka taşı, ilim çeşmesi

Kütüphane Öğretmenler Okul Müdürü Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Çanakkale şehitliği
-Okul içi değerler koridorları
-Öğrencilerin okul içi detaylar
-15 Temmuz Sokağı
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehitler toprağı
-Müdür Erol Yorulmaz röportaj
-Öğrenci Nur Sıla Yıldırım röportaj

( KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL)- Şehit Öğretmenler İlkokulu’nda okulun dış bölümünde sadaka taşı, şehitler çeşmesi ve Çanakkale şehitlik anıtı yer alırken, okul bahçesindeki ağaç dallarına da kuşlar için suluk ve kümesler bırakıldı- Yorulmaz: “Okula, manevi hava katmak ve gönüllerde tesir bırakmak istedik” KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta milli ve manevi değerler uygulamalı bir şekilde öğrencilere aşılanmaya çalışılıyor. Dulkadiroğlu ilçesi Şehit Öğretmenler İlkokulu’nda okul yöneticileri tarafından değerler eğitimleri kapsamında birbirinden farklı projeler gerçekleşti. Okulun dış bölümünde sadaka taşı, şehitler çeşmesi ve Çanakkale şehitlik anıtı yer alırken, okul bahçesindeki ağaç dallarına da kuşlar için suluk ve kümesler bırakıldı. 2 bölümden oluşan okulun bir bölümü Onikişubat, diğer bölümü ise Dulkadiroğlu değerleri adı altında ayrıldı. Tek bir çatı altında toplanan değerlerin başında 15 Temmuz gecesi ses ve ışık sistemlerinin yanı sıra minyatür ve fotoğraflarla o anlar anlatılıyor. 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra geçmişte yaşamış değerlerin mezarlarından alınan topraklar ise okul içinde muhafaza ediliyor. Değerler eğitimleri kapsamında okulun baştan aşağı yenilenip farklı bir ambiyansa girdiğini belirten okul müdürü Erol Yorulmaz, amaçlarının gönüllerde manevi bir tesir bırakmak olduğunu dile getirdi. Yorulmaz, “Eğitimde milli şuur ve milli hedeflerimiz doğrultusunda projeler yaptık. İlk önce okul bahçemize sadaka taşı yaptık. Bu çalışmalarla biz birlik beraberliği, kardeşliği ve dayanışmayı öğretmeye çalıştık. Kaybolan değerlerimize can vermeye çalıştık. Akabinde ilim çeşmesi yaptık yani küçük bir kütüphane. Çocuklarımız buradan gelip istediği kitabı alıp okuyorlar. Kahramanmaraşlı olupta PKK tarafından şehit düşen öğretmenler adına çeşme yaptık. Aynı zamanda Çanakkale şehitler anıtını minyatürünü yaptık. Biz bu değerleri çocuklarımıza kazandırmak için yaptık. Okul içindeyse özellikle kente değer katmış, Abal Halil Ağa, Senem Ayşe, Hürü Ana gibi isimleri sınıf adı olarak bıraktık. Şairler ve yazarlar sokağımızda da aynı şekilde birbirinde değerli şair ve yazarlarımızın isimlerini sınıflarımıza bıraktık. Dulkadiroğlu sokağımızda ise Çanakkale’yi anlatmak istedik. Türk İslam coğrafyasından getirdiğimiz şehit topraklarımızı da okulda muhafaza ediyoruz. Ayrı bir manevi bir hava katmak ve gönüllerde bir tesir bırakmak için bu çalışmaları yaptık” diye konuştu.
Şehit Öğretmenler Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Nur Sıla Yıldırım ise, “Okulumuzda yapılan projeler sayesinde 2023 ve 2071 adı hedeflerimiz doğrultusunda yürüyeceğiz. Bizim işimizdir tarih yazmak, tarihin işidir bizi yazmak” diye konuştu.
(HLL-
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