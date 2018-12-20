Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es-Sadık el-Mehdi - HARTUM Video

Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es-Sadık el-Mehdi - HARTUM Video

- Muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es - Sadık el - Mehdi destekçilerinin toplanması - el - Mehdi'nin konuşmasıEski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es - Sadık el - Mehdi, 10 ayın ardından başkent Hartum 'a döndü.Mehdi, kendisini karşılamak için Hartum 'un batısındaki Omdurman'da bulunan Milli Ümmet Partisi merkezinde toplananlara hitap ettiği konuşmasında, ulusal kurtuluş için toplumsal sözleşme önerisinde bulundu.

Başkent Muhalefet 

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Ankara'da Şimşekli GeceAnkara'da Şimşekli Gece
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı