Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es-Sadık el-Mehdi - HARTUM Video
- Muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es - Sadık el - Mehdi destekçilerinin toplanması - el - Mehdi'nin konuşmasıEski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es - Sadık el - Mehdi, 10 ayın ardından başkent Hartum 'a döndü.Mehdi, kendisini karşılamak için Hartum 'un batısındaki Omdurman'da bulunan Milli Ümmet Partisi merkezinde toplananlara hitap ettiği konuşmasında, ulusal kurtuluş için toplumsal sözleşme önerisinde bulundu.