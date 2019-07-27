Milli Takımda Antalya'yı temsil edecek engelli sporcudan sponsor çağrısı İzle

-Ömer erkış rop

-Tuncay Tapan rop

-Şenol Karagöz rop



- - Bedensel Engelli tenisçi Ömer Erkış:- "Masrafların tamamını tek başıma karşılamam imkansız" ANTALYA



- Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'nda Antalya’yı temsil edecek olan bedensel engelli sporcu Ömer Erkış, turnuvalar için sponsor desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Erkış, "Bu spor, takım sporu değil. Kişi olarak da geliri belli olan bir gaziyim ben. Masrafların tamamını tek başıma karşılamam da neredeyse imkansız. Spora gönül veren kişi ve firmaların desteğini bekliyorum" dedi.

Antalyalı bedensel engelli sporcu Ömer Erkış, Samsun’da katıldığı kampın ardından Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'na çağrıldı. Bunun Antalya’yı tanıtmak için bir fırsat olduğunu ifade eden Erkış, Türk Bayrağı’nı göndere çekmek için canla başla çalışacağını belirtti.

Erkış, kendisi gibi engellilere de evlerinden çıkmaları, hayatın içinde bir amaç için mücadele etmenin güzelliğini yaşamaları çağrısında bulundu. "Yeterli destek alırsak milli takımda yerimizi alabiliriz” Tenis sporunun eşli bir spor olması dolayısıyla partner bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarına değinen Erkış, "Daha fazla engelli sporcu ve tekerlekli sandalye olduğu takdirde bu sporun daha da gelişebilir. Yeterli destek gelirse, daha fazla Antalyalı sporcu ile milli takımda yerimizi alır bayrağımızı göndere de çektiririz" diye konuştu.

Turnuvalar için sponsor desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizen Ömer Erkış, şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir destek hem beni, hem de antrenörümü motive eder. Başarıya odaklanmamızı kolaylaştırır. Bu spor, takım sporu değil. Kişi olarak da geliri belli olan bir gaziyim ben. Masrafların tamamını tek başıma karşılamam da neredeyse imkansız. Spora gönül veren kişi ve firmaların desteğini bekliyorum." Sporcunun iki yıldır antrenörlüğünü üstlenen Tuncay Tapan ise, Ömer Erkış'la hedeflerinin milli takıma katılmak olduğunu söyledi.



Antrenör Tuncay Tapan: "Engelli kardeşlerimiz evlerinde oturmasınlar" Pahalı bir spor olduğu için birçok imkansızlıklara rağmen özveri ile çalıştıklarını kaydeden Tapan, yeterli sayıda engelli sporcunun olmayışını en önemli eksik olarak işaret etti. Tapan, "Bize başvurulduğunda antrenör arkadaşlar olarak eğitim başta olmak üzere her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Yeter ki engelli kardeşlerimiz evlerinde oturmasınlar" açıklamasını yaptı. Ömer Erkış'ın antrenmanlarını gerçekleştirdiği spor tesisinin sahibi Şenol Karagöz de engelli vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeden tesisini memnuniyetle kullandırabileceğinin sözünü verdi. Karagöz, "Bizim amacımız, engelli sporcularımıza destek olmak ve onlara ulaşmak. Gün içinde tesislerimiz boş oluyor. Önemli olan engelli kardeşlerimizin bizlere ulaşması. Üç adet tekerlekli sandalyemiz var. Hiçbir ücret talep etmeden bu sporu tanıtmaya, bayrağımızı göndere çekmeye, özellikle gazi ve şehit çocuklarımıza ücretsiz eğitim vermeye boynumuzun borcu olarak görüyorum” diye konuştu.



