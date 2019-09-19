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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Milli sporcu Münevvere Yılmaz'ın hedefi yeni şampiyonluklar - AFYONKARAHİSAR

Milli sporcu Münevvere Yılmaz'ın hedefi yeni şampiyonluklar - AFYONKARAHİSAR

- Antrenör Oğuz Özavar'ın konuşması - Milli Sporcu Münevvere Can'ın KonuşmasıAFYONKARAHİSAR (AA) - Down sendromlu milli sporcu Münevvere Yılmaz Antalya'da olimpik 100 metrede şampiyon olmak istediğini belirtti.
Afyonkarahisar 'ın gururu olan milli sporcu 2019 yılında Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazanmıştı.Sporcunun bir sonraki hedefi ise "Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları" olarak kabul edilen "Trisome Games 2020" Antalya etkinliklerinde olimpik 100 metrede şampiyon olmak.Milli Sporcu Münevvere belediyeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Başkanımız bizi Akdağ’da kampa aldı. Akdağ’da güzel çalışmalar yaptık. İstiklal Marşımızın olimpiyatlarda okunmasından ve başarı elde etmekten çok büyük mutluluk duydum. Afyonkarahisar ’da herkes engellilerin neler yapabileceğini gördü. İnşallah hedefim Antalya'da olimpik 100 metrede derece yapacağım. Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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