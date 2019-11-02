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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Milli sporcu Ercümen Van’da binicilik deneyimi yaşadı

Milli sporcu Ercümen Van’da binicilik deneyimi yaşadı

Atlardan görüntü

Rekor Şampiyon Milli Sporcu Allah Trol 

-Atların kontrol edilmesi
-Atlarla fotoğraf çekilmesi
-Ata biniş
-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN )- Başkan Say ile milli sporcu Ercümen ata bindi VAN

- Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Van’ın Edremit Belediyesi’nin Olimpik Binicilik Merkez’inde ata binerek binicilik deneyimi yaşadı. Bir dizi etkinliğe katılmak için Van’a gelen dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile birlikte Köşk Mahallesi'nde kurulan Olimpik Binicilik Merkez’ine gitti. Burada şampiyon atlarla tanışan ve fotoğraf çektiren milli sporcu Ercümen, daha sonra Başkan Say ile birlikte atlara bindi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan rekortmen Şahika Ercümen, Van’da binicilik deneğimi yaşadığını dile getirdi. Van’a her gelişinde çok etkilendiğini ifade eden Ercümen, “Van, bizi her defasında çok etkiliyor ve şaşırtıyor. Van’da böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum. Çok güzel bir binicilik deneyimi yaşadık. Van’da yapılacak çok proje var. Bizler de bu projelerin takipçisi olacağız. Sık sık buradaki etkinliklere katılmaya çalışacağız” dedi.
Milli sporcu Şahika Ercümen’e ilçeyi gezdirdiklerini dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, “Van’a, Edremit’te ve çevreye dikkat çekmeye çalışıyoruz. Milli sporcumuz Şahika Ercümen’in duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah çevremizi temiz tutarak daha güzel günlere uyanırız” diye konuştu.

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