- Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt çöllerinde rekor kırdı - 27 saat 3 dakika kesintisiz uçtu Haberi

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(KUVEYT) - Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt çöllerinde rekor kırdı- 27 saat 3 dakika kesintisiz uçtu KUVEYT



- Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı. Sahip olduğu Türkiye rekorunu geliştiren milli SİHA, Kuveyt’te yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2, havacılık tarihimiz adına önemli bir başarıya daha imza attı. Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt’te gerçekleştirdiği demo faaliyetinde kendine ait olan en uzun süre havada kalma rekorunu kırdı. Türkiye semalarında 24 saat 34 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresine sahip olan milli SİHA, Kuveyt’teki zorlu coğrafi ve iklim koşullarında kesintisiz olarak 27 saat 3 dakika uçtu. Tarihi uçuş Bayraktar TB2 SİHA askeri heyetlerin huzurunda ortalama 17 bin fit irtifada kalarak gerçekleştirdiği tarihi uçuş için Kuveyt’teki pistten 16 Temmuz Salı günü saat 17.05’te havalandı. Kum fırtınası, 42 dereceyi geçen yüksek sıcaklık ve türbülans gibi zorlu hava şartlarına rağmen tarihi uçuş, 17 Temmuz Çarşamba günü akşamı saat 20.08’te yapılan başarılı inişle tamamlandı. Bayraktar TB2 İHA, 2014’de 24 saat 34 dakika havada kalarak Türk havacılık tarihinde en uzun havada kalış süresine sahip milli hava aracı unvanını almıştı. 40 knots darbeli rüzgar Test ve demo uçuşlarının iniş ve kalkışları sırasında ise 40 knots darbeli rüzgar ve uçuş sırasında yaşanan türbülanslara rağmen uçuşlar başarıyla yapıldı. Milli SİHA tarihi uçuş sırasında 4 bin kilometre menzil kat etti. Böylece Bayraktar TB2 rekor uçuş süresinde kara ve deniz sınırları toplamı 961 kilometre olan Kuveyt’in çevresini 4 kez kat etmiş oldu. 110 bin uçuş saatini tamamladı Bayraktar TB2 SİHA halen devan eden Pençe Harekatı ile Ege ve Doğu Akdeniz’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kritik önemdeki görevlerde rol alıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonel görevlere devam eden Bayraktar TB2 SİHA’lar 110 bin uçuş saatini de başarıyla geride bıraktı. Milli SİHA’ya yoğun ilgi Kuveyt Devleti tarafından demo uçuşu için davet edilen Bayraktar TB2 SİHA, dünyanın bu alandaki en iyi ülkeleriyle yarışıyor. Cumhuriyet tarihinde ihraç edilen ilk gelişmiş hava aracı olan milli SİHA, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA’lar, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna’ya sonrasında ise Katar’a ihraç edildi. Milli SİHA ile yakından ilgilenen başka ülkelerle de görüşmeler sürüyor. 86 SİHA uçuyor Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Şu anda envanterde toplam 86 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor. Türkiye kendi SİHA’sı ve mühimmatını üreten 6 ülkeden biri Üç yedekli aviyonik sistemleri ile sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunan milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA’sı ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip olan milli SİHA, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.

