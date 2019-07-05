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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Ufuk Şahin - İSTANBUL

Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Ufuk Şahin - İSTANBUL

- Törenden görüntüler - Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin'in konuşmasıİSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

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