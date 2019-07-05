Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Diploma Takdimi - İSTANBUL
- Törenden görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem birincilerine diplomalarını takdim etmesi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dönem ikincilerine diplomalarını takdim etmesi - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in dönem üçüncülerine diplomalarını takdim etmesiİSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreninde dereceye girenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler diplomalarını takdim etti.
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