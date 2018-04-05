Milli Savunma Komisyonu Başkanı Beyazıt'ın acı günü - TOKAT
: - Cenazenin camiye taşınması - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin gelişi - Cenaze namazından görüntülerMilli Savunma Komisyonu Başkanı Beyazıt'ın acı günü - Yusuf Beyazıt'ın babası Mehmet Beyazıt'ın cenazesi, Tokat 'ın Başçiftlik ilçesinde toprağa verildi - Cenazeye Ekonomi Bakanı Zeybekci de katıldıTOKAT (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın 78 yaşında vefat eden babası Mehmet Beyazıt, Tokat 'ta son yolculuğuna uğurlandı.Tedavi gördüğü İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Mehmet Beyazıt'ın cenazesi, karayoluyla Tokat 'ın Başçiftlik ilçesindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda hazırlanan alana konuldu.İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Ahmet Erdem'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Beyazıt'ın cenazesi, ilçe kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Beyazıt'ın ailesinin yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tokat Valisi Ömer Toraman, milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.