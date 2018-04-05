Milli Savunma Komisyonu Başkanı Beyazıt'ın acı günü

-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılımı ile kılınan cenaze namazı

-Cenaze namazının kılınması



( TOKAT ) TOKAT



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın babası Mehmet Beyazıt son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mehmet Beyazıt'ın (80) cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

Başçiftlik ilçesi Merkez Cami'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi başta olmak üzere valiler, milletvekilleri, müsteşarlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Beyazıt'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.



