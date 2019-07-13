Milli Savunma Bakanlığından 'Pençe-2' açıklaması



- Milli Savunma Bakanlığı, bugün başlatılan 'Pençe-2 Operasyon Planı' kapsamında terör örgütü PKK hedeflerinin karadan ateş altına alındığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 'Pençe-2 Operasyon Planı' kapsamında terör örgütü PKK hedeflerinin karadan ateş altına alındığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde 'Pençe-2 Operasyon Planı' çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekat, planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı" ifadeleri kullanıldı. (MH-ÖK-Y)

