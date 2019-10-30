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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci’ye destek

Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci’ye destek

Paylaşımın görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA


- Milli Savunma Bakanlığı(MSB) UEFA Avrupa liginde oynanan Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci’ye Barış Pınarı Harekatında olan askerlerden selam görüntüsünü paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda UEFA Avrupa liginde Wolfsberger maçında attığı gol sonrası Asker selamı veren ve hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveciye destek verdi. MSB’nin paylaşımda ise ‘’ İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!” denildi.
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