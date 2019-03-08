Milli Savunma Bakanlığından İdlib paylaşımı

- Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci millî devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci millî devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığı kaydedildi.
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