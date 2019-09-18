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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı Türk Yıldızlarının kokpit görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı Türk Yıldızlarının kokpit görüntülerini paylaştı

Türk yıldızlarının havalanması

Sosyal Medya Efes Ziyaretçiler 

-Kokpit görüntüleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST’in ikinci gününde havalanan Türk Yıldızlarının kokpit görüntülerini paylaştı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) dün kapılarını ziyaretçilerine açtı. TEKNOFEST kapsamında Türk Yıldızları da bir gösteri gerçekleştirdi. Gösterilerde havalanan Türk Yıldızları Havalimanı semalarındaki şovu adeta nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Semalarındaki Türk Yıldızlarının kokpit görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Yıldızlarının kokpit görüntüsü İstanbul manzarasını gözler önüne serdi. (MB-
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