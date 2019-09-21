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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile yapılan atış paylaşımı Haberi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile yapılan atış paylaşımı Haberi

Atıştan görüntü

( ANKARA ) Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile yapılan atış paylaşımı ANKARA


- Milli savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre ” Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre ” Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi.
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