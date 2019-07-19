Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatını unutmadı

-Kıbrıs Barış harekatı sonrası görüntüler



( ANKARA ) ANKARA



- Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümüne özel olarak video yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı, üzerinden 45 yıl geçen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü unutmadı. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda, harekat öncesi ve sonrası yaşananlar, ailelerin tepkileri görülüyor. Ayrıca, videonun sonunda Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 pilotunun Doğu Akdeniz'e göreve giden 'Yavuz' sondaj gemisini selamlaması bulunuyor.

