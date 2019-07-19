Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatını unutmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatını unutmadı

Kıbrıs Barış harekatı öncesi görüntüler

-Kıbrıs Barış harekatı sonrası görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümüne özel olarak video yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı, üzerinden 45 yıl geçen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü unutmadı. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda, harekat öncesi ve sonrası yaşananlar, ailelerin tepkileri görülüyor. Ayrıca, videonun sonunda Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 pilotunun Doğu Akdeniz'e göreve giden 'Yavuz' sondaj gemisini selamlaması bulunuyor.
İlgili Foto Galeriler
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı