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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 'Pençe-2' Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 'Pençe-2' Operasyonu başladı

Operasyon bölgesinden görüntü

( ANKARA ) - 'Pençe-2' Operasyonu başladı ANKARA

Komando Gesi Terör Örgütü Teröristler Helikopter 


- Milli Savunma Bakanlığı, başarılı şekilde devam eden Pençe Operasyonu sonucunda, farklı bir bölgede 'Pençe-2 Operasyon Planı' ismiyle yeni bir harekat başladığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri atışlarıyla saat 22'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarıyla 'Pençe-2 Operasyon Planı' ismiyle yeni bir harekat başlatıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Halen başarıyla icra edilmekte olan Pençe Operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Operasyon Hava Kuvvetleri ile destekleniyor Havadan İHA ve ATAK helikopterleri ile desteklenen, Hakurk bölgesindeki terör örgütlerinin kullandığı mağara, sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Operasyon Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir" denildi.
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