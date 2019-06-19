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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Araklı'da sel felaketine 2 helikopter ve 2 uçakla destek verdi - TRABZON

Milli Savunma Bakanlığı, Araklı'da sel felaketine 2 helikopter ve 2 uçakla destek verdi - TRABZON

- Helikopterle yaralıyı kurtarma çalışmalarıAraklı'daki sel felaketi - Milli Savunma Bakanlığınca, Trabzon 'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle yapılan arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve 2 uçakla destek verildiği belirtildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Trabzon 'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve 2 uçakla destek verildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yapılan arama kurtarma çalışmalarına Kara ve Hava kuvvetlerinin de katıldığı kaydedildi.Çalışmalara 2 askeri helikopter ve 2 uçakla destek verildiği belirtilen paylaşımda, "Araklı'daki sel felaketinde, maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Trabzon lu hemşehrilerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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