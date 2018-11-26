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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı Haberi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı Haberi

Bakanın ziyareti

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-Bakanın hastaneden ayrılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, helikopter kazasında yaralı olarak kurtulan ve Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan asker hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Sancaktepe Sarıgazi'de sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı. Yaralı olarak kurtarılan bir askerin tedavisi hastanede devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralı asker hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Akar ziyaret sonrası hastaneden açıklama yapmadan ayrıldı.
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