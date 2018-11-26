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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kaza alanında - İSTANBUL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kaza alanında - İSTANBUL

- Bakan Akar'ın olay yerinde incelemesi İstanbul 'da askeri helikopterin düşmesi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaza alanında inceleme yapıyorİSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi.Bakan Akar ile Vali Yerlikaya, askeri helikopterin, Sancaktepe Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan düştüğü kaza alanında incelemelerde bulunuyor.Helikopterin düştüğü sokaklar trafiğe kapatılırken, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Polis Jandarma Askeri Helikopter Helikopter 

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