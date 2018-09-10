Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “İdlib'de ateşkes sürecinin mutlaka devam ettirilmesini istiyoruz”

-- Bakan Soylu ve Akar’dan görüntü

-- Orgeneral Güler’den görüntü

-- Hulusi Akar konuşması



( ANKARA )- “İdlib'e karadan ve havadan saldırılar durmalı, ateşkes sağlanmalı" ANKARA



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib ile ilgili, “İdlib'de ateşkes sürecinin mutlaka devam ettirilmesini istiyoruz. İdlib'e karadan ve havadan saldırılar durmalı, ateşkes sağlanmalı” dedi.

Ankara’da, Afganistan Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyona, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı.

Otele giriş yaparken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan tarafından bırakılan iki asker ile ilgili gelen soruya, "Hudutta yasa dışı göçün önlenmesine yönelik varılan mutabakatlar çerçevesinde bir mücadele var orada. O mücadele sırasında bir olay meydana geldi. İki askerimiz Yunan makamları tarafından orada alıkonuldu. Daha sonra yapılan temaslar, görüşmeler çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı (Panos) Kammenos ile yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda oldukça kısa bir süre sonra iki askerimiz Türk makamlarına verildiler. Burada iki tarafın, tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti. Bu çerçevede bu olayın kısa sürede çözülmesi bakımından, iyi komşuluk ilişkilerine güzel bir örnek vermesi bakımından katkısı olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. "İdlib'de ateşkesin devam etmesini istiyoruz" Bakan Akar, resepsiyonda yaptığı konuşmada ise gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar, İdlib'deki gelişmelere dair, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bir ateşkes düzeni olduğunu belirterek, "Bu ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz. Ateşkes düzeninin sağlanamaması durumunda bölgeye yapılacak saldırı halinde özellikle siviller, çocuklar ve yaşlılar çok fazla cefa çekecek. Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgede ateşkesin ve istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir” şeklinde konuştu.

“Terör örgütleriyle mücadelemiz aralıksız sürmeye devam edecek” Kimyasal silahlar dahil her türlü silahlarla masum insanların öldürülmesine karşı durduklarının altını çizen Akar, “Sadece belirli terör örgütlerine değil, tüm terör örgütlerine karşıyız. Bu örgütlere karşı mücadeleyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. El Kaide gibi terör örgütleri dahil FETÖ, PKK/PYD/YPG, PJAK, DEAŞ bunlara karşı mücadelemiz aralıksız sürmeye devam edecek ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz sürecektir” diye konuştu.

Resepsiyon, protokol üyelerinin pasta kesiminden sonra son buldu.

