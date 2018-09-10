Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “İdlib'de ateşkes sürecinin mutlaka devam ettirilmesini istiyoruz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “İdlib'de ateşkes sürecinin mutlaka devam ettirilmesini istiyoruz”

- Resepsiyondan görüntü

General Nani İdlib Saldırı Irak 

-- Bakan Soylu ve Akar’dan görüntü
-- Orgeneral Güler’den görüntü
-- Hulusi Akar konuşması

( ANKARA )- “İdlib'e karadan ve havadan saldırılar durmalı, ateşkes sağlanmalı" ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib ile ilgili, “İdlib'de ateşkes sürecinin mutlaka devam ettirilmesini istiyoruz. İdlib'e karadan ve havadan saldırılar durmalı, ateşkes sağlanmalı” dedi.
Ankara’da, Afganistan Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyona, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı.
Otele giriş yaparken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan tarafından bırakılan iki asker ile ilgili gelen soruya, "Hudutta yasa dışı göçün önlenmesine yönelik varılan mutabakatlar çerçevesinde bir mücadele var orada. O mücadele sırasında bir olay meydana geldi. İki askerimiz Yunan makamları tarafından orada alıkonuldu. Daha sonra yapılan temaslar, görüşmeler çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı (Panos) Kammenos ile yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda oldukça kısa bir süre sonra iki askerimiz Türk makamlarına verildiler. Burada iki tarafın, tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti. Bu çerçevede bu olayın kısa sürede çözülmesi bakımından, iyi komşuluk ilişkilerine güzel bir örnek vermesi bakımından katkısı olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. "İdlib'de ateşkesin devam etmesini istiyoruz" Bakan Akar, resepsiyonda yaptığı konuşmada ise gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar, İdlib'deki gelişmelere dair, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bir ateşkes düzeni olduğunu belirterek, "Bu ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz. Ateşkes düzeninin sağlanamaması durumunda bölgeye yapılacak saldırı halinde özellikle siviller, çocuklar ve yaşlılar çok fazla cefa çekecek. Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgede ateşkesin ve istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir” şeklinde konuştu.
“Terör örgütleriyle mücadelemiz aralıksız sürmeye devam edecek” Kimyasal silahlar dahil her türlü silahlarla masum insanların öldürülmesine karşı durduklarının altını çizen Akar, “Sadece belirli terör örgütlerine değil, tüm terör örgütlerine karşıyız. Bu örgütlere karşı mücadeleyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. El Kaide gibi terör örgütleri dahil FETÖ, PKK/PYD/YPG, PJAK, DEAŞ bunlara karşı mücadelemiz aralıksız sürmeye devam edecek ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz sürecektir” diye konuştu.
Resepsiyon, protokol üyelerinin pasta kesiminden sonra son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı