Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Şehit evine ziyaret

--Hulusi Akar'ın şehit evine gelişinden

--Hulusi Akar'ın şehit evinde şehidin akrabaları ile görüşmesinden

--Hulusi Akar'ın şehidin yeğenleri ile ilgilenmesinden

--Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların şehit evinden ayrılışından



( ANKARA ) ANKARA



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde bulunan komutanlarla birlikte Şehit’in babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Akar, “İnşallah omuz omuza vereceğiz ve bu acıyı yeneceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın Ankara’nın Sincan İlçesi’ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Korkmaz ailesine baş sağlığı dileklerini ileten Akar, Şehitlerin kanlarının yerde kalmaması için tüm silah arkadaşlarının azim ve kararlılıkla çalıştığını ve bunu başardıklarını vurgulayarak, “İnşallah omuz omuza vereceğiz ve bu acıyı yeneceğiz. Allah'ın izniyle asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız” şeklinde konuştu.

Akar, ziyaretinin devamında Şehidin yeğenleri 4 aylık Hamza Ali ve 5 yaşındaki Fatma ile ilgilendi.

