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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (3) - BRÜKSEL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (3) - BRÜKSEL

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (1) - "(Soçi'deki mutabakat) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor" - "Saat konusunda da Ruslarla anlaştık, 150 saat dedik. 29 Ekim saat 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakınen takip ediyoruz. Ondan sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız" - "Birtakım ifadeler kullanılıyor, iddialar çıkıyor basında, 'etnik temizlik...' Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bizde böyle bir şey yok. Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle tamamen uzak, gerçekle hiç alakası olmayan bir şekilde bunların konuşulması, yazılması çizilmesi gerçekten hiçbir şekilde ahlaki değil" - "Arazi orada, alan orada, her şey açık. Kim gelmek istiyorsa gelsinler götürelim, bakalım inceleyelim orada böyle bir şey var mı? Kimyasal silah kullanılmış mı, bakalım" - "İspanya'nın ülkemizde görev yapmakta olan Patriot bataryasının süresini bir yıl daha uzatmasını da biz memnuniyetle karşıladık"BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtlayıp, açıklamalarda bulundu.

İspanya 

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